Напої, які прискорюють спалювання жиру вночі

Пити ці напої корисно на ніч – вони допомагають прискорити метаболізм і зробити більш інтенсивними процеси спалювання жиру. Даний ефект пов’язаний з комплексною дією їх окремих інгредієнтів: завдяки йому прискорюється травлення, активізується обмін речовин, виникає ефект детокса.

Напій з корицею, яблучним оцтом і петрушкою. Діє як натуральний жироспалювач: його регулярне споживання може допомогти скинути кілька кілограмів.

Інгредієнти:

сік одного лимона,

жменя петрушки,

паличка кориці (або чайна ложка порошку кориці),

одна столова ложка тертого імбиру,

одна чайна ложка яблучного оцту,

500 мл води.

Кориця містить клітковину, корисну для травлення. Завдяки високому вмісту вітаміну С в лимоні організм виробляє більше гормону норадреналіну, що допомагає розщеплювати жир. Петрушка має сечогінну дію і допомагає виводити зайву воду з організму, а імбир стимулює обмін речовин. Яблучний оцет стимулює спорожнення кишечника.

Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте до отримання однорідної рідини. Пийте напій перед сном.

Огірковий напій з лимоном і імбиром. Ефективно прискорює спалювання жиру на животі.

Інгредієнти:

огірок,

трохи петрушки або коріандру,

сік одного лимона,

одна чайна ложка тертого імбиру,

одна чайна ложка соку алое вера

половина склянки води.

Лимонний сік стимулює виведення токсинів з організму, петрушка і коріандр містять багато антиоксидантів, компоненти огірка борються з набридливим жиром протягом ночі.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Якщо напій здається занадто кислим, можна додати трохи меду.

: ukrhealth.net

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