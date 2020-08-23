В центре Минска к протестующим вышла белорусская армия

В Беларуси через две недели после президентских выборов на протесты вышли сотни тысяч людей. В центре Минска многотысячный митинг получил «очную встречу» с сотнями военных, охранявших музей истории Второй мировой войны.

Расстояние между протестующими и силовиками составляло не более 30 метров, сообщает издание TUT.BY.

Солдаты выстроились в цепь по периметру стелы «Минск – город-герой». Всего силовиков несколько сотен, а сразу же напротив них было до 300 тысяч протестующих.

Это один из самых массовых протестов за все время. Для понимания, 23 августа фактически на акции протеста вышел каждый седьмой минчанин.

Протестующие призвали военных, чтобы те сложили оружие и перешли на их сторону. Все бойцы экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имеет при себе автомат Калашникова.

В парке рядом с музеем припарковали несколько десятков военных грузовиков, хотя парковка там запрещена. Милиция требует от водителей не останавливаться даже на красный свет светофора