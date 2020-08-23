Зчитування чорних скриньок підтвердило, що літак МАУ був справним, – Єнін

Заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін прокоментував останні заяви авіаційної влади Ірану, яка озвучила деякі висновки щодо аналізу чорних скриньок і висловилася про перспективи виплати компенсацій за збитий на початку року в небі біля Тегерану літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

“Минуло 8 місяців із моменту катастрофи. Іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування чорних скриньок, яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяця тому. І зазначене розслдіування підтвердило те, що ми із самого початку припускали, що літак був абсолютно справним, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних іструкцій, ба більше, зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Окрім того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало влучання в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони”, – сказав Єнін.

Чиновник зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном із метою притягнення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності. “Вимагатимемо гарантій неповторення зазначених інцидентів. Крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів МАУ, так і Україні. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якими б гіркими ця інформація і правда не були”, – додав заступник міністра закордонних справ.