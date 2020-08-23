Злата Огневич поделилась пикантным фото в белье

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 34-летняя звезда позировала в белом кружевном белье, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

“Леди, доброй ночи!” – лаконично прокомментировала публикацию Злата.

Отметим, что пикантный снимок Огневич вызвал восторг поклонников. Они засыпали певицу комплиментами.

“Красивая и очень сексуальная”, “Потрясающе”, “Очень красиво”, “Огонь”, “Ты как всегда на высоте”, – написали люди.

: obozrevatel.com