Вместе с Лукашенко во дворец Независимости прилетел его сын Николай в полной экипировке и с автоматом

На видео, на котором Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом, засветился молодой человек, похожий на Николая Лукашенко.

Юноша экипирован в военную форму на голове шлем, в руках у него также автомат.

ОНТ опубликовал другое видео, на котором Лукашенко идет возле дворца Независимости и говорит кому-то: «Отстань», а затем спрашивает: «Там никого не осталось, да?» О чем идет речь, неизвестно. https://t.co/IK8xSvhx25 pic.twitter.com/jwZAb7K3Ed

— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 23, 2020