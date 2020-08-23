Гонка вакцин входит в финальную фазу, – СМИ

От коронавируса умерли сотни тысяч человек. Вот почему весь мир мечтает о вакцине. Вдобавок страна, которой удастся первой выпустить эффективный препарат, получит хорошее подспорье для своей экономики.

Мир жаждет вакцины. В этом году от коронавируса умерли более 800 тысяч человек, и во многих странах инфекция продолжает стремительно распространяться.

Карантин из-за коронакризиса вылился в худшую рецессию с 1930-х годов: глобальный экономический рост в первой половине 2020 года снизился примерно на 6%.

Поэтому от того, насколько быстро мы получим вакцину, зависит, смогут ли компании производить товары и инвестировать средства, потребители — выходить на улицы, а рестораны — принимать гостей.

В результате возникла напряженная гонка вакцин между многими государствами мира, которые вкладывают в разработку огромные средства, стремясь стать первыми. В то же время речь идет о том, чтобы успеть заранее закупить как можно больше доз вакцины, пишет датское издание Jyllands-Posten.

Вот что мы знаем о гонке вакцин на данный момент.

Перспективы

Разработка вакцины сейчас продвигается намного быстрее, чем когда-либо раньше, и, если верить нескольким международным отчетам и информации ВОЗ, можно ждать, что как минимум один препарат будет готов к концу года.

Важнейшие необходимые испытания третьей фазы прошли всего шесть кандидатов. Но в общей сложности разработкой вакцины занимаются более 160 компаний.

Согласно масштабному анализу Goldman Sachs Investment Research, в котором изучаются детали разработки вакцины, история свидетельствует, что чем больше компаний работают над созданием вакцины, тем больше ее вариантов в итоге будет одобрено. А с учетом нынешнего количества разработок в конце концов могут быть одобрены до 43 вариантов.

В среднем из вариантов вакцин, дошедших до второй фазы испытаний, к третьей затем рекомендуются 14%, а третью фазу успешно проходят 79% препаратов.

Но велик и риск, что все вакцины будут отвергнуты разом, поскольку их создают на основании одного и того же белка. Так было, например, с вакцинами от ВИЧ. На разработку эффективной вакцины против гепатита Б тоже ушло несколько десятилетий.

Вот шесть кандидатов

Компания: Sinovac

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител

Фаза 3: испытания на 9 тысячах бразильских медицинских работниках. По плану закончатся в октябре 2020 года

Компания: Sinopharm

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител

Фаза 3: испытания на 15 тысячах жителей Абу-Даби. Дату окончания не называют

Компания: CanSino

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител, но слабый ответ у пожилых

Фаза 3: одобрены к использованию китайскими военными, но неизвестно, как будут проводиться более обширные испытания

Компания: Pfizer

Страна: США

Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток

Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США, Бразилии, Аргентины и Германии. По плану завершатся в октябре 2020 года

Компания: Moderna

Страна: США

Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток, доказанные побочные действия при высоких дозах

Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США. По плану завершатся в декабре 2020 года

Компания: AstraZeneca

Страна: Великобритания

Фаза 2: положительный ответ антител при двух дозах. Слабо действует на людей, переболевших аденовирусом

Фаза 3: испытания на 50 тысячах жителей Бразилии, Великобритании, США и ЮАР. По плану завершатся до конца 2020 года

Гонка

В Китае компания Sinovac уже начала третью фазу испытаний на 9 тысячах жителей Бразилии и планирует завершить ее в октябре. Также в Китае есть компании CanSino и Sinopharm, которые также приступили к финальной фазе испытаний. CanSino уже одобрила вакцину для использования китайскими военными.

В США Pfizer планирует получить результаты испытаний на 30 тысячах человек в октябре, а Moderna закончит работу в декабре.

Наконец, британская AstraZeneca сообщила, что завершит испытания третьей фазы до конца 2020 года.

Вопрос в том, какое будет иметь значение лидерство в производстве вакцины. Экономисты Goldman Sachs отмечают, что «если США выиграют гонку вакцин, их экономический рост ускорится значительнее, чем в Европе или Китае, если победят они».

Это объясняется, например, тем, что США за свою историю произвели больше вакцин, чем другие страны, и потому быстрее других смогут войти в режим роста с помощью нового препарата. Также страна продемонстрировала, что она, в отличие от Европы, плохо контролирует вирусы и справляется с инфекциями, а значит, ее экономика будет более уязвима, если не получит вакцину.

США заранее закупили в 3,5 раза больше доз вакцины, чем жителей в стране, — более миллиарда доз. В этом отношении американцы определенно на первом месте.

Если одобрят всего несколько вакцин, очень скоро наступит дефицит, и те страны, что заранее закупили больше всего доз, смогут вакцинировать население первыми. А вот если одобрят лишь одну вакцину в Китае, западному миру придется подождать, прежде чем вакцина начнет распространяться в США и Европе.

Будущее

При предварительных закупках в размере около 4 миллиардов доз нужно, чтобы больше вакцин смогли пройти сертификацию, иначе препаратов просто не хватит.

Большинство фармацевтических компаний в США и Европе рассчитывают, что в 2021 году смогут произвести около 1 миллиона доз каждой из разработанных вакцин, согласно исследованию Goldman Sachs.

Однако, хотя производственные мощности Запада и выглядят очень солидно, некоторые эксперты предостерегают, что все равно не исключен дефицит — ведь не хватать может и ампул, и шприцов, и специального оборудования для хранения и транспортировки.

Так что до сих пор существует множество рисков, связанных как с разработкой, так и с сертификацией и дистрибуцией. Но если все пойдет по плану, по оценкам Goldman Sachs, значительная часть жителей США и Европы будут вакцинированы к концу третьего квартала 2021 года.

В 2021 году вакцина будет иметь большое значение для экономики. Goldman Sachs повысил оценку роста в первом квартале следующего года на целых два процентных пункта и ожидает, что 2021 год закончится в плюсе с ростом на 6,2%.

Чем раньше вакцина выйдет на рынок, тем быстрее будет рост. Однако со временем эффект стимуляции роста снизится, поскольку люди начнут привыкать к ограничениям и адаптируются к новой реальности, утверждают экономисты.