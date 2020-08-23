Гонка вакцин входит в финальную фазу, – СМИ

От коронавируса умерли сотни тысяч человек. Вот почему весь мир мечтает о вакцине. Вдобавок страна, которой удастся первой выпустить эффективный препарат, получит хорошее подспорье для своей экономики.
Мир жаждет вакцины. В этом году от коронавируса умерли более 800 тысяч человек, и во многих странах инфекция продолжает стремительно распространяться.
Карантин из-за коронакризиса вылился в худшую рецессию с 1930-х годов: глобальный экономический рост в первой половине 2020 года снизился примерно на 6%.
Поэтому от того, насколько быстро мы получим вакцину, зависит, смогут ли компании производить товары и инвестировать средства, потребители — выходить на улицы, а рестораны — принимать гостей.
В результате возникла напряженная гонка вакцин между многими государствами мира, которые вкладывают в разработку огромные средства, стремясь стать первыми. В то же время речь идет о том, чтобы успеть заранее закупить как можно больше доз вакцины, пишет датское издание Jyllands-Posten.
Вот что мы знаем о гонке вакцин на данный момент.
Перспективы
Разработка вакцины сейчас продвигается намного быстрее, чем когда-либо раньше, и, если верить нескольким международным отчетам и информации ВОЗ, можно ждать, что как минимум один препарат будет готов к концу года.
Важнейшие необходимые испытания третьей фазы прошли всего шесть кандидатов. Но в общей сложности разработкой вакцины занимаются более 160 компаний.
Согласно масштабному анализу Goldman Sachs Investment Research, в котором изучаются детали разработки вакцины, история свидетельствует, что чем больше компаний работают над созданием вакцины, тем больше ее вариантов в итоге будет одобрено. А с учетом нынешнего количества разработок в конце концов могут быть одобрены до 43 вариантов.
В среднем из вариантов вакцин, дошедших до второй фазы испытаний, к третьей затем рекомендуются 14%, а третью фазу успешно проходят 79% препаратов.
Но велик и риск, что все вакцины будут отвергнуты разом, поскольку их создают на основании одного и того же белка. Так было, например, с вакцинами от ВИЧ. На разработку эффективной вакцины против гепатита Б тоже ушло несколько десятилетий.
Вот шесть кандидатов
Компания: Sinovac
Страна: Китай
Фаза 2: положительный ответ антител
Фаза 3: испытания на 9 тысячах бразильских медицинских работниках. По плану закончатся в октябре 2020 года
Компания: Sinopharm
Страна: Китай
Фаза 2: положительный ответ антител
Фаза 3: испытания на 15 тысячах жителей Абу-Даби. Дату окончания не называют
Компания: CanSino
Страна: Китай
Фаза 2: положительный ответ антител, но слабый ответ у пожилых
Фаза 3: одобрены к использованию китайскими военными, но неизвестно, как будут проводиться более обширные испытания
Компания: Pfizer
Страна: США
Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток
Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США, Бразилии, Аргентины и Германии. По плану завершатся в октябре 2020 года
Компания: Moderna
Страна: США
Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток, доказанные побочные действия при высоких дозах
Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США. По плану завершатся в декабре 2020 года
Компания: AstraZeneca
Страна: Великобритания
Фаза 2: положительный ответ антител при двух дозах. Слабо действует на людей, переболевших аденовирусом
Фаза 3: испытания на 50 тысячах жителей Бразилии, Великобритании, США и ЮАР. По плану завершатся до конца 2020 года
Гонка
В Китае компания Sinovac уже начала третью фазу испытаний на 9 тысячах жителей Бразилии и планирует завершить ее в октябре. Также в Китае есть компании CanSino и Sinopharm, которые также приступили к финальной фазе испытаний. CanSino уже одобрила вакцину для использования китайскими военными.
В США Pfizer планирует получить результаты испытаний на 30 тысячах человек в октябре, а Moderna закончит работу в декабре.
Наконец, британская AstraZeneca сообщила, что завершит испытания третьей фазы до конца 2020 года.
Вопрос в том, какое будет иметь значение лидерство в производстве вакцины. Экономисты Goldman Sachs отмечают, что «если США выиграют гонку вакцин, их экономический рост ускорится значительнее, чем в Европе или Китае, если победят они».
Это объясняется, например, тем, что США за свою историю произвели больше вакцин, чем другие страны, и потому быстрее других смогут войти в режим роста с помощью нового препарата. Также страна продемонстрировала, что она, в отличие от Европы, плохо контролирует вирусы и справляется с инфекциями, а значит, ее экономика будет более уязвима, если не получит вакцину.
США заранее закупили в 3,5 раза больше доз вакцины, чем жителей в стране, — более миллиарда доз. В этом отношении американцы определенно на первом месте.
Если одобрят всего несколько вакцин, очень скоро наступит дефицит, и те страны, что заранее закупили больше всего доз, смогут вакцинировать население первыми. А вот если одобрят лишь одну вакцину в Китае, западному миру придется подождать, прежде чем вакцина начнет распространяться в США и Европе.
Будущее
При предварительных закупках в размере около 4 миллиардов доз нужно, чтобы больше вакцин смогли пройти сертификацию, иначе препаратов просто не хватит.
Большинство фармацевтических компаний в США и Европе рассчитывают, что в 2021 году смогут произвести около 1 миллиона доз каждой из разработанных вакцин, согласно исследованию Goldman Sachs.
Однако, хотя производственные мощности Запада и выглядят очень солидно, некоторые эксперты предостерегают, что все равно не исключен дефицит — ведь не хватать может и ампул, и шприцов, и специального оборудования для хранения и транспортировки.
Так что до сих пор существует множество рисков, связанных как с разработкой, так и с сертификацией и дистрибуцией. Но если все пойдет по плану, по оценкам Goldman Sachs, значительная часть жителей США и Европы будут вакцинированы к концу третьего квартала 2021 года.
В 2021 году вакцина будет иметь большое значение для экономики. Goldman Sachs повысил оценку роста в первом квартале следующего года на целых два процентных пункта и ожидает, что 2021 год закончится в плюсе с ростом на 6,2%.
Чем раньше вакцина выйдет на рынок, тем быстрее будет рост. Однако со временем эффект стимуляции роста снизится, поскольку люди начнут привыкать к ограничениям и адаптируются к новой реальности, утверждают экономисты.