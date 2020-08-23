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В «ЛДНР» работники заводов собрались бастовать из-за долгов по зарплате

23.08.2020

На заводах, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, значительная задолженность по заработной плате вызывает недовольство в рабочих коллективах.

Как сообщают «Новости Донбасса», речь идет о крупных промышленных предприятиях, которые группировки «ДНР» и «ЛНР» передали в управление компании «Внешторгсервис» (ВТС).

На некоторых предприятиях еще даже не до конца выплатили зарплату за май. По словам рабочих, деньги им платят частями, по 20-30%.

На этой неделе сотрудники коксового цеха Алчевского металлургического комбината написали коллективное письмо, в котором призвали руководство погасить остаток задолженности за май и в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль.

«Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксового цеха №2 до выполнения вышеуказанных требований», – сказано в обращении, фотокопия которого была опубликована в сообществе «Алчевск».

На данный момент работникам Алчевского металлургического завода выплатили только 19% остатка за май.

В группах в соцсетях работники предприятий – филиалов ВТС рассказывают, сколько процентов от месячной зарплаты им выплатили.

По последним данным, ситуация такая:

  • Донецкий металлургический завод – должны 46% за май;

  • Енакиевский металлургический завод – закрыли май и 5% июня;

  • Макеевский металлургический завод – закрыли май;

  • Енакиевский коксохимпром – закрыли май;

  • Харцызский трубный завод – должны 46% за май;

  • Ясиновский коксохимический завод – закрыли май;

  • МакеевКокс – закрыли май;

  • Комсомольское рудоуправление – должны 46% за май;

  • Алчевский металлургический завод – закрыли май;

  • Стахановский завод ферросплавов – закрыли май;

  • Докучаевский флюсо-доломитный комбинат – должны 46% за май.

Напомним, весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис».

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Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко.

 

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