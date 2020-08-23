Лукашенко с автоматом в руках вышел за оцепление Дворца Независимости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел за оцепление Дворца Независимости и поблагодарил силовиков за службу. Соответсвующее видео опубликовал «Пул Первого».

«Спасибо, вы красавцы!!! Мы с ними разберемся», — поблагодарил Лукашенко силовиков.

В ответ бойцы отвечали: «Мы до конца».

Белорусские пропагандисты объяснили его прибытие на вертолете вместе с вооруженным сыном во Дворец Независимости.

«С самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце Независимости. Контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называем митингующие пошли, на можно так сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце. Можем сказать, что смелости у митингующих хватило не надолго, увидев что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратно направлении», — говорят пропагандисты «Пул Первого».

На видео видно, что в ситуационном зале в бронежилете сидит 15-летний сын самопровозглашенного президента Коля. Перед ним на столе лежал автомат.

Также за столом сидела спикер президента. Рядом — технические сотрудники.

После того, как якобы митингующие «отступили» Лукашенко вызвал вертолет и полетел осматривать город.

«С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же обстановку. Вернувшись во Дворец Независимости первым делом президент поблагодарил ребят, тех кто защищал дворец по периметру», — говорят пропагандисты.

В «Пул Первого» сделали вид, что кто-то заявил о бегстве Лукашенко и поспешили опровергнуть это.

«И еще хотелось бы добавить, что как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы не пытались представить отдельные блогеры и телеграм-каналы и дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его сына», — заявили пропагандисты добавив, что президент продолжает работать во Дворце.

Стоит отметить, что пропагандисты самопровозглашенного президента несколько раз в сюжете особо подчеркивали, что он контролирует ситуацию. Это все является продолжением новой информповестки президента. После того, как российские пропагандисты начали работать на государственных телеканалах, Лукашенко начал говорить о внешнем враге — НАТО, который якобы уже звенит гусеницами у границ Беларуси.

На встречах с народом он постоянно говорит о том, что он контролирует ситуацию и не даст НАТО напасть, хотя Альянс не дает таких предпосылок.

Также пропаганда начала приуменьшать число митингующих, несмотря на то, что на улицы Минска их сегодня вышло больше, чем на прошлой неделе.

О массовости акцию можно судить по видео ниже. На нем за одну минуту в ускоренном режиме показали 40 минут центрального проспекта. Как видно людей огромное количество.