Под Николаевом осквернили памятник убитым евреям, оставив записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка, что в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На фото, которым Долинский сопроводил свою публикацию, видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг «быстро приведет к холокосту».

Мораторий на продажу земли действует на Украине последние 18 лет. В последние годы его отмену блокировали на уровне Верховной Рады. Ряд фракций в парламенте отказывались от голосования по проекту из-за опасений, что землю у населения скупят иностранные корпорации по низкой стоимости.