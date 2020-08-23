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Бутусов окончательно добил предателя Зеленского: новые сенсационные данные

23.08.2020

Вместо всемирной славы и уважения — позорный осиновый кол в репутацию Главнокомандующего.

Об этом написал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Новости по скандалу о предательстве в кабинете президента Украины и провале операции по задержанию 28 российских террористов:

1. Президент Зеленский запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашения информации по делу № 42014000000000457, в рамках которого планировалось задержать 28 российских террористов, потому что суд затронет его самого;

2. На совещании по «вагнеровцам» в кабинете Зеленского присутствовал человек без допуска к гостайне — личный секретарь президента Мария Левченко, что уже является правонарушением, которое выявит первая же проверка документов;

3. Какие структуры принимали участие в операции, и почему это предательство Зеленскому не удастся скрыть?

4. Операцию по задержанию террористов спецслужбы Украины проводили совместно со спецслужбами США — и теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано;

5. Как президент собирается принимать парад, если он нанес удар в спину своей армии и лжет в СМИ?

1. Разглашены материалы уголовного дела — аудиозаписи разработки российских террористов, фото и видео, однако Генпрокуратура делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации.

Почему? Потому что придется вызвать на допрос тех, кто принимал решения в кабинете Зеленского. А если их вызвать — то правду не удастся скрыть, и обвинения в предательстве коснутся самых близких к Зеленскому людей, и президент хочет это скрыть перед выборами.

Если вы не откроете дело, господин президент, скандал будет гораздо больше — не играйте с огнем, поступайте по закону!

2. Конкретное правонарушение в деле уже совершено — на докладе начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов присутствовала секретарь Зеленского Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне. Ответственность за допуск данного лица к совершенно секретной информации лежит целиком на президенте.

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Сейчас Левченко пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал.

3. В операции приняли участие широкий круг силовых структур Украины, и избежать распространения информации о предательстве невозможно. Десятки людей, которые в курсе дела, глубоко возмущены предательством в политическом руководстве.

Список участников операции:

— Главное управление разведки Министерства обороны (целый ряд подразделений) — проведение операции в целом, начальник — Василий Бурба;

— Служба безопасности Украины — следствие, задержание террористов (поключилась на финальном этапе), руководитель — Руслан Баранецкий;

— Генеральная прокуратура (департамент расследования военных преступлений), процессуальный надзор (подключились в финальной стадии), руководитель — Гюндуз Мамедов;

— Вооруженные Силы Украины, Главком ВСУ Руслан Хомчак, командование 831-й бригады тактической авиации (подключились на финальном этапе);

— Министр обороны Украины Андрей Таран (проинформирован накануне);

— Офис президента Украины — на совещании нкануне запланированной операции 24 июля присутствовали В.Зеленский, А. Ермак, Р. Демченко, Р. Машовец, М. Левченко, докладывали В.Бурба, Р. Баранецкий.

Поэтому попытки скрыть предательство и слив информации обречены на провал. Люди будут говорить, и участники операции не позволят президенту уйти от ответственности и скрыть факты предательства.

4. В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно — сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18).

Часть «вагнеровцев» была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада.

5. Владимир Зеленский крайне испуган последствиями этого международного скандала. Но вместо того, чтобы открыть уголовное дело по факту утечки информации, и стать на сторону закона, обеспечить справедливое расследование, Зеленский принял решение начать пиар-кампанию по защите это государственной измены. Ряд государственных структур сделали заявления, что «через российские СМИ распространяется дезинформация».

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При этом НИ ОДНО заявление не опровергает мою статью. Ни один силовик не посмел сказать — вот в этом и в этом Бутусов сказал неправду. Меня обвиняют только наемные боты в соцсетях, которых у Офиса президента появилось немало. Это вранье, разумеется. Но есть одна огромная проблема для президента — я пишу об операции, требуя наказания за государственную измену предателей в его ближайшем окружении, и называю подозреваемых по именам. А российские СМИ пишут об операции, но почему-то не упоминают о совещании, не упоминают ни Ермака, ни Демченко как подозреваемых, как тех, кто выступал против. А ведь это ключевое отличие.

Я требую расследовать государственную измену! Я требую, чтобы моя статья была рассмотрена как заявление о преступлении. И российские СМИ молчат о предательстве — и это наше с ними главное отличие. Так может, кто-то в РФ не хочет сдавать источники информации?

В ближайшие дни я выложу еще данные по операции, фотографии и данные террористов, полученных в рамках уголовного дела. Замолчать преступление не удастся. Я буду требовать суда и открытия уголовного дела для фиксации всего того, что я здесь написал.

А Владимиру Зеленскому я скажу так — вам бы надо встречаться и смотреть в глаза погибшим за Украину, с отцом погибшего под вашим «личным контрлем» Ярослава Журавля, например, это им надо смотреть в глаза прежде всего, прежде, чем просить посмотреть в глаза Путину, прежде, чем смотреть в глаза предателям, которые вас окружают.

 

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