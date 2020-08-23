Видеофиксация ПДД: украинцы придумали новые способы, как обойти систему

Украинские автомобилисты продолжают маскировать и прятать номера своих машин, чтобы не быть пойманными на камеру системы автофиксации нарушений ПДД.

Как сообщает Автотема, недавно в Киеве был замечен Toyota Land Cruiser, владелец которого «изменил» одну из цифр госзнака. Вместо пятерки он сделал шестерку, использовав обычную изоленту. У него вышел номер, который закреплен за Skoda Octavia A7 2019 г.в. Соответствующее фото автомобиля опубликовал пользователь Александр Рожко в Facebook-сообществе Автомобильный Киев.

В результате проверки этого номера в приложении «Авто Номер» выяснилось, что госзнак АА 7176 ММ действительно закреплен за “Шкодой”. В таком случае, если камера распознает «липовую» шестерку как настоящую, штраф, возможно, придет владельцу «Октавии», а не «Ленд Крузера». Но скорее всего, штрафа не будет вообще, так как инспектор, который подписывает постановление, должен убедиться в соответствии марки и модели транспортного средства.

: sud.ua