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Десятки тысяч людей встали в живую цепь в Литве, чтобы поддержать протесты в Беларуси

24.08.2020

Десятки тысяч людей 23 августа выстроились в живую цепь от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с демонстрантами, которые выступают в Беларуси против Александра Лукашенко.

Акцию, получившую название «Путь свободы», приурочили к 31-й годовщине «Балтийского пути», — сообщает Медуза.

23 августа 1989 года, во время массового движения за независимость балтийских стран, около двух миллионов человек — жители Литвы, Латвии и Эстонии — образовали живую цепь от Вильнюса через Ригу к Таллину.

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