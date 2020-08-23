Десятки тысяч людей встали в живую цепь в Литве, чтобы поддержать протесты в Беларуси

Десятки тысяч людей 23 августа выстроились в живую цепь от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с демонстрантами, которые выступают в Беларуси против Александра Лукашенко.

Акцию, получившую название «Путь свободы», приурочили к 31-й годовщине «Балтийского пути», — сообщает Медуза.

23 августа 1989 года, во время массового движения за независимость балтийских стран, около двух миллионов человек — жители Литвы, Латвии и Эстонии — образовали живую цепь от Вильнюса через Ригу к Таллину.