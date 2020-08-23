В Британии установили новый мировой рекорд скорости интернета

В Лондоне инженеры Университетского колледжа Лондона установили новый рекорд по скорости передачи данных — 178 терабит в секунду. Напомним, в 2019 году Украина попала в пятерку стран, гражданам которой доступ в глобальную сеть через мобильных операторов обходится дешевле всего.

Как сообщает ресурс LADbible, таким образом у пользователей появилась возможность скачать всю видеотеку Netflix менее чем за секунду.

Примечательно, что предыдущий рекорд — 172 терабит в секунду — был установлен только в апреле 2020 года. Его авторами стали специалисты Японского национального института коммуникационных технологий.

Тем не менее в Университетском колледже Лондона отмечают, что метод, который они применили, является уникальным, ведь его можно интегрировать в текущую телекоммуникационную инфраструктуру с минимальными обновлениями.