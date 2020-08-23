У Києві на Троєщині тонули двоє підлітків: одного не врятували

Двоє підлітків купалися у водному каналі на Троєщині у Києві без нагляду дорослих. Їхні крики почув відпочивальник, який кинувся на допомогу.

Дівчинку вдалося врятувати та госпіталізувати у реанімацію, а підлітка з води дістали вже водолази. 23 серпня киянин, який відпочивав на березі водного каналу побачив у воді неповнолітніх, які кликали по допомогу. Він кинувся їх рятувати та встиг дістати з води дівчину віком 7-8 років.

Її у непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію, – пише Громадське. Чоловік каже, що побачив на поверхні води гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина, про що сповістив поліцію. Мертвого хлопчика 8-10 років вже дістали водолази. Зараз на місці працюють правоохоронці та з’ясовують усі обставини.

Правоохоронці зареєстрували цю подію у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Кримінальну справу відкриють, щойно зберуть необхідні матеріали.

Також поліціянти встановлюють особи підлітків, що опинилися у воді без нагляду дорослих, а також анкетні дані та місце перебування їхніх батьків.