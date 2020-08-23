В Киеве презентовали первый украинский электромобиль

Украинский электромобиль USES построили на базе серийного Smart ED
В столице на ВДНХ презентовали украинский электромобиль USEC для инвалидов. Об этом сообщили APnews.
Ukrainian Social Electric Car (USEC) впервые протестирует телеведущая и чемпионка мира по пара-каратэ Ульяна Пчелкина. Женщина 15 лет назад получила травму спинного мозга в грудном отделе. С тех пор она передвигается на инвалидной коляске.
Придумала автомобиль телеведущая Виктория Киосе. Воплотили же идеи специалисты из одесской компании Ecofactor. По словам производителей, данная машина позволит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата комфортно перемещаться по городу.
USES построен на базе серийного Smart ED. Мощность электромобиля составляет 30 кВт: два мотор-колеса по 15 кВт на задней оси. Производители заверяют, что на их батарее емкостью 15 кВт-ч позволяет проехать на одном заряде 100-150 км.
Самое главное USEC оборудована пневмоподвеской, для опускания “кормы”, чтобы было удобно заезжать на пандус. Для удобства добавлены сервоприводы задних дверей и поручней с подголовником.
По словам производителя, они ставят цель уложиться в 10000 долларов ценника для конечного покупателя.
: kyiv.comments.ua