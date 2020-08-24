Путин подписал указ о награждении 17 американцев за мужество и отвагу

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан Соединенных Штатов Америки. Он наградил их за мужество в годы Второй мировой войны. Они участвовали в Северных конвоях, за что и были награждены
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
За личное мужество и отвагу в данных боевых действиях награждены:
- Бартон Уильям Спейт,
- Бейкер Дэвид Юджин,
- Бербайн Ричард,
- Вейганд Младший Раймонд Эдвард,
- Гулет Лео Джозеф,
- Дейтч Исси,
- Кемпл Майкл,
- Кох Младший Джордж Генри,
- Кристофферсен Рольф Эрик,
- Лэндолфи Ричард,
- Норт Третий Джеймс Бейкер,
- Орсанд Уолесс Лерой,
- Пфайфер Ховард Уильям,
- Розум Уилберт Фрэнк,
- Стефенсен Хью Март,
- Страуссер Дейл Пол,
- Хансен Трюгве.
Ранее за участие в тех же боевых действиях Путин наградил аналогичной медалью британских моряков.
Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. США и Великобритания поставляли в северные порты Советского Союза вооружение, военную технику и другие грузы.