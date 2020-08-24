Хасиды сообщили о намерении перевезти священные останки из Украины

Хасиды вновь подняли вопрос о транспортировке останков цадика Рабби Нахмана из Украины в Израиль.

Как рассказал адвокат Шарон Шельцер, была создана и направлена соответствующая петиция. В то же время Верховный суд поручил правительству и Еврейскому агентству выступить с объяснением, почему не ведутся работы в данном направлении.

В петиции также просят в срочном порядке рассмотреть слушание по данному вопросу, так как паломничество брацлавских хасидов в Умань остается под вопросом из-карантинных ограничений. Как пример в петиции приведены случаи возврата Израилем останков выдающихся личностей.