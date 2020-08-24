Во время акции в Минске задержаний не было, — МВД Беларуси

Силовики также говорят об отсутствии чрезвычайных происшествий.

Акция протеста «Марш новой Беларуси» в Минске прошла без задержаний. Чрезвычайных происшествий во время массового мероприятия в белорусской столице не зафиксировано.

Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси в комментарии российскому агентству ТАСС.

Силовики отметили, что информацию об общей ситуации по стране опубликуют завтра, 24 августа.

«По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий», — отметили в МВД.

Напомним, сегодня в Минске состоялся «Марш новой Беларуси». В то же время массовые акции протеста прошли и в других белорусских городах, в том числе в Гродно и Витебске. По оценкам белорусских СМИ, в белорусской столице сегодня протестовали более 200 тысяч человек. Демонстранты прошли маршем от площади Независимости к администрации президента.