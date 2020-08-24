50-річна Ірина Білик поділилася планами на третю дитину

Відома співачка, народна артистка України Ірина Білик, яка нещодавно відсвяткувала 30-річчя на українській естраді, активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Виконавиця пісні “Мовчати” регулярно ділиться з шанувальниками новими фотографіями та відео з особистого життя.

Нещодавно 50-річна знаменитість опублікувала зворушливі чорно-білі кадри зі своїми синами – Глібом і Табризом. Хлопчики позують на величезних крутих мотоциклах у магазині одягу.

Ірина написала, що в цій компанії явно не вистачає маленького братика або сестрички. Можливо, таким чином артистка натякає на свою третю вагітність від третього чоловіка Алана Ахмадова, з яким вона живе в щасливому шлюбі вже шостий рік.

” як ви думаєте, кого не вистачає в цій компанії – маленького братика👦 або сестрички👧?” – запитала у підписників співачка.

: show-business.znaj.ua

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