У Львові від ускладнень COVID-19 помер лікар

У Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.

Про це повідомило Українське лікарське товариство у Львові/

Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким, а також колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича.

Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою, – йдеться у повідомленні.