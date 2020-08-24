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У Львові від ускладнень COVID-19 помер лікар

24.08.2020

У Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.

Про це повідомило Українське лікарське товариство у Львові/

Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким, а також колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича.

Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою, – йдеться у повідомленні.

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