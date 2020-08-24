Папа Римский по случаю Дня Независимости пожелал украинцам мира и процветания

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому и всем украинцам пожелания мира и процветания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“В настоящее время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я уверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны”, — говорится в письме понтифика.