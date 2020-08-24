Індія випереджає всі країни світу за приростом заражень протягом доби COVID-19

Індія випереджає всі країни світу за добовим приростом інфікувань COVID-19. Кількість заражених перевищила 3 мільйони осіб.

Тільки за останню добу приріст склав 69 239 нових випадків. Про це повідомили в індійському Міністерстві охорони здоров’я, – передає УНІАН.

Протягом останніх трьох тижнів за добовим приростом інфекції у Індії обганяла всі інші країни світу. Зараз країна займає третє місце у світі після США і Бразилії.

Як уточнюється в повідомленні індійського міністерства, в країні з населенням в 1,3 млрд осіб з початку коронавірусної пандемії зареєстрували 3 044 940 випадків зараження. За цей час близько 2,2 млн осіб вилікувалися, 56 706 пацієнтів померли від COVID-19.