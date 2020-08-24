«Кровавое воскресенье»: на Закарпатье Московский патриархат обвинили в захвате храма

В воскресенье, 23 августа, представители Хустской епархии РПЦ в Украине захватили храм Свято-Вознесенского прихода Мукачево-Карпатской епархии ПЦУ в селе Прислип Межгорского района (Закарпатская область).

Об этом написал на своей Facebook-странице управляющий Мукачево-Карпатской епархией Виктор Бедь.

По его словам, во время захвата храма представители УПЦ МП избили священника ПЦУ Михаила Чабана и прихожан.

«Очередное кровавое воскресенье во время богослужения в приходе ПЦУ в селе Прислип на Межгорщине… Получается, что Конституция Украины и законы Украины на Закарпатье не действуют… Чего же ждать дальше — массовые беспорядки, кровопролитие и самосуды?» – спрашивает с своем посте епископ Бедь.

Он подчеркнул, что это вопрос к власти и правоохранителям, поскольку «развитие дальнейших событий в селе Прислип (и не только в селе Прислип), вызванное безнаказанной преступной деятельностью со стороны отдельных представителей Московского патриархата, становится неконтролируемым, и последствия могут быть тяжелыми».