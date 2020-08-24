В Запорожье женщина-пешеход остановила собой “Ланос” (видео)

В социальных сетях бушуют дискуссии – кто-то утверждает, что водитель был не прав, а кто-то настаивает на том, что женщина спешила
Инцидент произошел в Космическом микрорайоне города. Так, женщина, которая переходила дорогу по “зебре”, едва не стала участницей серьезного ДТП.
Встав на пешеходный переход, запорожанка посмотрела влево и начала движение. В тот же самый момент, “Ланос” проигнорировал человека на пешеходе, и буквально въехал в женщину.
К счастью, на небольшой скорости, поэтому все остались живы и целы. Вот только такие инциденты еще раз показывают о надобности лежачих полицейских.
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: subbota.ua