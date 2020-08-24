Діти Кейт Міддлтон намалювали милу картину (фото)

Герцоги Кембриджські неодноразово говорили ро те, що їх діти не лише вчаться у школі, а й займаються в різних гуртках. Наприклад, 7-річний принц Джордж вчиться грати на гітарі, а 5-річна принцеса Шарлотта займається гімнастикою і їй вже вдається зробити колесо.

Аднями спадкоємці Кембриджів потішили прихильників новим витвором. Щоправда, це відбулось ще у березні, коли пандемія коронавірусу лише розпочалась, однак, цією новиною поділились зі ЗМІ лише тепер.

Кейт, Вільям і їх діти: Джордж, Шарлотта і маленький Луї відвідали Mables Paint Pots, що у Норфолку. Там принци і принцеса залишили відбитки своїх ручок, а старші чада Кембриджів навіть підписали свої “малюнки”.

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#новини Ще навесні під час пандемії коронавірусу Кембриджі були помічені у Mables Paint Pots, що у Норфолку. Діти Кейт і Вільяма залишили дуже милу “картину” в галереї – відбитки воїх ручок, а Джордж і Шарлотта ще й підпиали їх! Дане фото з’явилось в Мережі лише зараз. #принцджордж #принцесашарлотта #принцлуї #кейтміддлтон #кейтмиддлтон #принцвільям #норфолк #catherinemiddleton #duchess #duchessofcambridge #princegeorge #princess #princesscharlotte

Допис, поширений Британська королівська родина (@bkr_blog) 19 Сер 2020 р. о 11:29 PDT

: glianec.com

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