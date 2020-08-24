Вражаючі краєвиди туманного Луцька з висоти польоту (відео)

Ранок 20 серпня у Луцьку видався туманним, що додало цій порі доби особливого шарму.

Цю природню красу впіймав в об’єктив квадрокоптера відомий луцький відеограф Антон Аношин, – передає ІА Волинські новини.

Як зазначив автор відео, краєвиди він відзняв на світанку над мікрорайоном ЛПЗ.

«Ранок почався гарно… Туман просто шикарний!, – зазначив автор.

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: volyninfa.com.ua

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