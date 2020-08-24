Українці продовжують ховати номери від камер

Все частіше українці ховають номери від камер автофіціксації. Іноді у хід ідуть кумедні методи.

Українські автомобілісти продовжують маскувати та ховати номери своїх машин, щоб не бути спійманими на камеру системи автофіксації порушень ПДР.

Так, нещодавно в Києві було помічено Toyota Land Cruiser, власник якого «змінив» одну з цифр держзнака. Замість п’ятірки він зробив шістку, використавши звичайну ізоляційну стрічку. В нього вийшов номер, який закріплений за Skoda Octavia A7 2019 р.в. Відповідне фото автомобіля опублікував користувач Олександр Рожко в Facebook-спільноті Автомобільний Київ.

У результаті перевірки цього номеру у додатку «Авто Номер» з’ясувалось, що держзнак «АА 7176 ММ» дійсно закріплений за “Шкодою”. У такому разі, якщо камера розпізнає “липову” шістку як справжню, штраф, можливо, прийде власнику “Октавії”, а не “Ленд Крузера”. Але швидше за все штрафу не буде взагалі, оскільки інспектор, який підписує постанову, повинен впевнитись у відповідності марки і моделі транспортного засобу.

: autotheme.info

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