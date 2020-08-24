Под Одессой мужчина угнал авто бывшей сожительницы ради еще одной встречи с ней

В Лиманском районе Одесской области задержали 30-летнего мужчину, который угнал машину своей бывшей сожительницы, потому что хотел еще раз с ней увидеться.

Об это сообщает пресс-служба полиции региона.

Как отмечается, ранее судимый угонщик проехал на краденном Hyundai всего 10 километров, затем он бросил машину, когда в ней закончилось топливо, и вернулся домой. На следующее утро его задержала полиция.

По данным полиции, ранее мужчина неоднократно угрожал бывшей сожительнице, что украдет ее машину. Теперь ему инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), за которое ему грозит от 3 до 5 лет.