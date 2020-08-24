5-річна дочка Кейт Міддлтон вже носить тіару (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям дотримуються особливих принципів виховання своїх дітей – принцеси Шарлотти, принців Джорджа і Луї. Герцоги намагаються ростити спадкоємців скромними і не дуже їх балувати, а також прищеплюють любов до благодійної діяльності.

Нещодавно батьки зробили своїй дочці незвичайний подарунок. Вони вручили їй іграшкову прикрасу, повідомляє інсайдер в бесіді з журналістами Us Weekly. За словами джерела, у п’ятирічної спадкоємиці герцогів Кембриджських почав з’являтися інтерес до життя королівських осіб. І Кейт з Вільямом його заохочують – в розумних межах, звичайно.

Дівчинка полюбила казки про принцес і стала порівнювати себе з героїнями цих історій. Шарлотта переконана, що в реальному житті їй теж належить носити прикраси і сукні. Дочка Кейт і Вільяма вже почала дефілювати по дому в розкішному вбранні, уявляючи себе королевою балу.

«Шарлотта знає, що вона принцеса, і їй це подобається. У неї є іграшкова тіара, яку вона любить носити», – цитує слова інсайдера той же портал.

: glianec.com

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