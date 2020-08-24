16-летняя переселенка из Алушты Виолетта Кукуруза спела на украинском языке крымскотатарскую народную песню «Гузель Къырым».

Соответствующий клип с композицией «Мій коханий Крим» девушка опубликовала на личном YouTube-канале (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

«Меня зовут Виолетта Кукуруза, мне 16 лет и я родилась в Алуште (Крым). С 2014 года я живу в прекрасном городе Киеве, который обожаю, но все равно скучаю по дому. Композиция, которую вы сейчас услышите – перевод крымскотатарской народной песни «Гузель Къырым» на украинский язык… Помните, что и он нас ждет. Мой любимый Крым», – прокомментировала публикацию Виолетта.

Переселенка из Крыма растрогала сеть украинским вариантом песни «Гузель Къырым» коллаж

«Слушал со слезами на глазах. Превосходно! Продолжай работать, не останавливайся – прорвемся!», «Молодец! Песня и исполнение – супер. Побед и мира всем нам», «Очень красиво и трогательно», «Виолетта, спасибо! За оригинальное исполнение, за новую кровь в песне, которая для крымских татар является главным гимном», «Очень сильно», «До слез», – написали пользователи.

16-летняя переселенка перевела «гимн» крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела «гимн» крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела «гимн» крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела «гимн» крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела «гимн» крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть