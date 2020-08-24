НАТО опровергает заявления Лукашенко о стягивании войск к белорусской границе

Утверждения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о концентрации войск НАТО у белорусской границы не имеют под собой оснований.

Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передает DW.

«Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны», — сказала она.

Кроме того, заявления Лукашенко были названы «пропагандой» правительством Польши.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа сказал о «полностью безосновательных заявлениях о воображаемых внешних угрозах».