Повінь – зміна системи

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За день до выборов президента США на Землю может упасть астероид

24.08.2020

2 ноября на близком расстоянии от земли пролетит небольшой астероид. Однако, в NASA считают, что планете он не угрожает сообщает CNN.

Отмечается, что небесное тело 2018VP1 имеет всего 2 метра в диаметре. Его открыли в 2018 году в Паломарской обсерватории США.

Астероид пройдет рядом с Землей, но возможность его падения на нашу планету — 0,41%. Так как объект не большой и в случае чего просто сгорит в толще атмосферы, тревоги излишни.

16 августа за 3 тыс. км от Земли пролетел другой астероид, о его приближении было неизвестно. В том, что часть космических объектов невозможно увидеть заранее астрономы видят угрозу.

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