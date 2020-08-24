Звичайне пиво скоро може поміняти смак. У цьому винне глобальне потепління

Вчені з США заявили, що глобальні кліматичні зміни впливають на хміль та інші інгредієнти, необхідні для приготування пива. Через це смак напою може змінитися.

Мабуть, одним з найбільш несподіваних ефектів глобального потепління може стати зміни смаку пива.

Це недавно з’ясували вчені з Університету штату Північна Кароліна: згідно з результатами їх дослідження, смак пива змінюється через те, що змінюються самі інгредієнти, необхідні для приготування цього напою, враховуючи хміль.

Біохіміки з США заявляють, що структурні зміни рослин очевидні: тепліші ночі, рання весна, пізнє літо й т. ч. впливають на цикл життєдіяльності рослин, можуть знизити їх врожайність, а також змінити хімічний склад.

Вчені пояснюють, що смак пива залежить від хімічних сполук в ячмені (або інших використовуваних зерен) і дріжджів, які перетворюють цукор на спирт. Але найбільше на смакові якості пива впливає хміль.

“Альфа-кислоти хмелю надають гіркоту, яку ми асоціюємо з багатьма сортами пива, у той час як ефірні масла хмелю надають пиву його аромат. Ці ефірні масла являють собою з’єднання, вироблені рослиною, і селекціонери вже багато років вирощують різні види хмелю, щоб забезпечити широкий спектр смакових характеристик”, — зазначено у прес-релізі Університету.

Автори дослідження припускають, що незабаром для сфери пивоваріння буде актуальний термін виноробів — терруар, який позначає сукупність грунтово-кліматичних факторів, що впливає на смакові характеристики конкретного сорту винограду.

Біохіміки також наголошують на важливості зміни циркадних циклів рослин через глобальне потепління. Від цих біологічних періодів активності живого організму (які характерні і для тварин) залежить рівень речовин на зразок ліналоола, гераніола і фарнезенів у шишках хмелю, які впливають на смак і аромат рослин.

“Іншими словами, тепліші ночі означають, що різниця температур вдень і вночі скорочується. І це може викликати у рослин ефект, схожий на джетлаг: їм складніше буде налагодити свої циркадні цикли. Як наслідок, їх біологічний годинник може бути менш чутливим до зміни умов і можуть не синхронізуватися з навколишнім середовищем”, — заявляють дослідники.

Кілька років тому вчені з Каліфорнійського університету у Ірвайні заявили, що скорочення врожайності ячменю може викликати зростання ціни на пиво.

Згідно з їх дослідженням, кліматичні зміни можуть стати причиною втрати 17% врожаю ячменю. Автори роботи підрахували, що це може збільшити ціну на пиво у два рази, а в деяких країнах ще більше.

Через кліматичні зміни, під загрозу подорожчання потрапляє не тільки пиво, а й шоколад, вино, кава, коньяк та інші продукти.

Вчені з Каліфорнії підрахували, що ціна за пінту пива з поганим урожаєм ячменю зросте до $1,94 в США, до $4,84 в Ірландії, до $4,52 в Італії і до $4,34 в Канаді.

: uainfo.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.