Мусульмани України привітали країну з Днем Незалежності

Мусульманська громада України від усього серця вітає кожного українця з 29-ю річницею Незалежності!

Ми живемо в багатонаціональній країні, де панує різноманіття культур та традицій, де всі різні, але об’єднані прагненням благополуччя, де «щирий українець» визначається не родом і нацією, а любов’ю до цієї землі та внеском у її процвітання.

День Незалежності – це символ мрії, що була втілена в життя, мрії багатьох поколінь українців про свободу, їхнє прагнення вільно жити, бути господарем у власній суверенній державі. Цей день передає дух патріотизму та гордості за народ, який, пройшовши випробування, відстояв право на «власний дім».

Захищаючи Україну від агресора, ми зміцнили наше суспільство, люди різних поглядів об’єдналися заради збереження України. І звісно, мусульмани не стояли осторонь, а працювали та продовжують працювати для розбудови потужної держави, захисту її інтересів та економічного і культурного процвітання України.

Україна – наш спільний дім, який ми маємо залишити своїм нащадкам неушкодженим, заможним та затишним. Ми, мусульмани України, не покидаємо її ні в діях, ні в молитвах.

Просимо Всевишнього Господа дарувати Милість для цієї землі, мир та спокій. І нехай в Україні завжди панує справедливість! Амінь.