Зеленский пообещал масштабный парад после возвращения Крыма и Донбасса

В понедельник, 24 августа, Украина празднует 29-год Независимости. Торжественные мероприятия начались на Софийской площади Киева с исполнения известным певцом DZIDZIO гимна Украины.

«Нашу независимость необходимо защищать каждый день и каждому из нас», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного выступления.

Президент высказался и по поводу проведения парадов.

«Наша военная техника сегодня на Востоке, и я уверен, что именно так и должно быть», — сказал Зеленский.

«Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой», — добавил он.

«А парад у нас обязательно будет. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — пообещал президент.

Тогда, по его словам, в масштабном мероприятии будет участвовать вся военная техника.

«После этого парада ни у кого не возникнет даже мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — подчеркнул Зеленский.