Жители оккупированного Симферополя возмущаются из-за графика снабжения мутной водой

В административном центре оккупированного Крыма, городе Симферополе, жители испытывают трудности с водоснабжением.

Как свидетельствуют опубликованные в Twitter фото пользователя под ником RoksolanaToday&Крым25%, вода в городе подается по графику и при этом она очень плохого качества.

В частности, жители микрорайона Петровской балки возмущаются тем, что по графику вода в их дома будет подаваться только в утренние часы, когда большинство из них находятся на работе.

«Что за дискриминация по района. Вечером из принципа включать не будут?» — спрашивают они.

При этом качество воды, которая попадает к жителям оккупированного Симферополя, позволяет использовать ее только в технических целях. Жидкость из водопровода — желтоватого цвета и мутная.

«Такая вода течет на улице Миллера. Пока течет. Скоро и такой не будет…» — заметила автор поста.