«Це щастя». Ольга Сумська відзначає день народження в Єгипті

Сумська разом з чоловіком та донькою вирушила на відпочинок до Шарм-ель-Шейху. Актрисі виповнюється 54 роки.

Знаменита українська актриса Ольга Сумська святкує день народження. 22 серпня кінозірці виповнюється 54 роки. Свої іменини Сумська відзначає в Єгипті.

Компанію артистці у відпустці склав чоловік Віталій Борисюк та молодша дочка Анна. Для сімейного відпочинку подружжя обрало п’ятизірковий готель в Шарм-ель-Шейху. В Instaram Stories актриса поділилася першими фото з подорожі.

Також Сумська опублікувала відео, на якому зображена після пробудження в білосніжному банному халаті. «Про такий день народження можна тільки мріяти. Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці. Червоне море, нарешті. Це щастя», — прокоментувала знаменитість.

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Доброго ранку!🌞 Happy Birthday to Me!Починаємо святкувати у фантастичному місці @rixospremiumseagate 🌞!Червоне море,нарешті!Це щастя!🌊

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 22 Сер 2020 р. о 1:03 PDT

: nv.ua

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