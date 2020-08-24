Учителя замучили родителей незаконными карантинными требованиями: «Какой еще документ?»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинским школьникам придется учиться по-новому. Однако как именно — еще не понятно. Школы дают родителям противоречивые рекомендации и требования, и разобраться в них не так просто.

Дискуссия относительно требований одной из украинских школ состоялась в популярном Facebook-сообществе «Родители SOS».

Так, одна из пользовательниц соцсети разместила следующее сообщение:

«Скажите, какой надо документ чтобы учителя перестали через Вайбер родителям выдвигать глупые требования о перчатках и маски на уроках для учащихся и обязывать родителей это покупать?

Надо высеченную заповедь на каменюке с горы принести с надписью — не ври про маски ближнему своему, может надо кровью на бумаге написать АстАнАвітесь, может надо приказ МОН — перестаньте требовать то, что не надо требовать или закон надо « о запрете требовать маски и перчатки с учащихся учреждений общего среднего образования»?

Вы просто скажите бумажка будет означать что все понятно?»

Далее она привела скриншот, на котором можно увидеть фрагмент сообщения от представителей школы, в котором написано следующее:

«Дети за компьютером работают в перчатках.

3. Во время практически-лабораторных работ по физике или химии на которых используются различные приборы, соискатели образования работают в перчатках.

4. Если ученики работают во время урока у доски используя мел, они должны быть также в перчатках, которые после выполненного задания снимают и выбрасывают в специально отведенное место, что есть в классе. Масками, перчатками, личными антисептиками соискателей обеспечивают их родители».