Повінь – зміна системи

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Беларусь подняла боевые вертолеты в воздух против воздушных шаров из Литвы

24.08.2020

Министерство обороны Беларуси заявило о провокации со стороны Литвы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В частности, сообщается о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси. 23 августа со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отметили в Минобороны.

Позже в Сети опубликовали фото «опасных» воздушных шаров».

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