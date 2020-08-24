Независимость мы пока не получили

Мы зависимы от олигархии, русской экономики и СМИ, коррумпированной власти, зомбоящика и собственной глупости (укр).
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Семен Семенченко.
Незалежності ми поки не здобули.
Ми залежні від олігархії, російської економіки I ЗМI, корумпованої влади, зомбоящика і власної дурості.
Список наших залежностей можна продовжувати нескінченно.
Тому для мене зараз цей день — День пам’яті про всіх тих хто загинув в боротьбі за МАЙБУТНЮ Незалежність України.
За Незалежнiсть справжню.
День Пам’яті і День Надії.
Я чітко розділяю Народ і тих, хто піариться на крові, бажаючи повернутися до годівниці.
Поділяю захисників і тих, хто розкрадає і зраджує країну за їх спинами.
Тих хто позував на Параді 24 серпня 2014 і тих хто в цей день знаходився в кільці оточення під Іловайськом.
Під порожні обіцянки допомоги. День Пам’яті і Надії.
Надії на майбутню Незалежність і майбутню Україну.
У цей день бажаю всім українцям, щоб наші надії і сподівання наших предків здійснилися.
З Днем пам’яті і надії!!
Слава Україні!