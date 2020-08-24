Независимость мы пока не получили

Мы зависимы от олигархии, русской экономики и СМИ, коррумпированной власти, зомбоящика и собственной глупости (укр).

Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Семен Семенченко.

Незалежності ми поки не здобули.

Ми залежні від олігархії, російської економіки I ЗМI, корумпованої влади, зомбоящика і власної дурості.

Список наших залежностей можна продовжувати нескінченно.

Тому для мене зараз цей день — День пам’яті про всіх тих хто загинув в боротьбі за МАЙБУТНЮ Незалежність України.

За Незалежнiсть справжню.

День Пам’яті і День Надії.

Я чітко розділяю Народ і тих, хто піариться на крові, бажаючи повернутися до годівниці.

Поділяю захисників і тих, хто розкрадає і зраджує країну за їх спинами.

Тих хто позував на Параді 24 серпня 2014 і тих хто в цей день знаходився в кільці оточення під Іловайськом.

Під порожні обіцянки допомоги. День Пам’яті і Надії.

Надії на майбутню Незалежність і майбутню Україну.

У цей день бажаю всім українцям, щоб наші надії і сподівання наших предків здійснилися.

З Днем пам’яті і надії!!

Слава Україні!