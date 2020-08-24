Одиозный таможенник времен Януковича Геннадий Романенко приступил к дерибану таможни через своих смотрящих

Если проанализировать действия всех Глав таможни которые стояли у ее руля за последний год, то легко увидеть что Одесская таможня у них на особом счету.

Именно здесь Нефьодов провел первый конкурс на полноценного начальника, победителем которого стал бизнесмен Михаил Грибанов.

Он быстро поставил таможню на коммерческие рельсы и наладил работу со всеми «игроками рынка».

С отставкой Нефьодова, сменивший его в апреле Игорь Муратов, на первой же таможенной коллегии снял Грибанова с его «железной» должности водрузив на Одессу начальником Олега Погориловского.

Погориловский, как и сам Муратов — ставленник группы «Иванова-Слюсарева» поэтому с его назначением все процессы и «касса» Одесской таможни моментально перешли под их контроль.

Но 19 августа, достаточно неожиданно, Кабмин снимает Муратова и ставит вместо него нового и.о. Андрея Павловского.

Павловский до этого был заместителем Муратова назначенный по квоте Министра финансов Марченко и является управляемым им фунтом.

К таможне Павловский не имеет ни какого отношения, и выполняет роль ручки ставящей подпись на назначениях которые ему спускаются от лиц принимающих решения.

Но кто же управляет Павловским?

Де-юре он полностью управляем Марченком, а вот де-факто по таможне ползет слух что курирует все его решения и назначения ранее влиятельный экс-таможенник Геннадий Романенко.

И если проанализировать слитый в сеть список первоочередных назначений который пекетом подал Павловский, а Марченко так же пакетно согласовал, то причастность Романенко видна невооруженным глазом.

Но этот документ, как и роль Романенко, требует более глубокого анализа, сейчас мы говорим про Одессу.

Как видим первым пунктом в списке новых лиц фунта Павловского идет назначение и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика который сменил ставленника группы «Иванова-Слюсарева» Олега Погориловского.

Получается что Пудрик — представитель Геннадия Романенка? Нет.

Пудрик не представляет эту группу, он представитель команды своего тестя тестя Сергея Куницына, экс-Главы Совета министров Крыма который сегодня является советником Главы ОП Андрея Ермака.

Я подробно об этом уже писал.

Именно его тесть, через Главу ОП уже более месяца толкает на эту должность своего зятя, кроме этого поддержку Пудрику оказывает его кума Юлия Тимошенко.

Попытка поставить Пудрика была еще 24 июля когда Марченко подписал назначение Пудрика на и.о. начальника Одесской таможни.

Но тогда Муратов пошел против воли Марченко и не назначил Пудрика сохранив на посту ставленника Иванова Погориловского.

Как только Муратова сняли, Марченко снова подал Пудрика на Одессу и Павловский первым номером его и подписал. Приказ об этом 21 августа появился в сети.

Значит ли это что Геннадий Романенко не имел своего ставленника в Одессу и отказался от главных морских ворот страны? Нет конечно.

Претендентом на эту должность от Романенко является Михаил Мирошниченко.

Обратие внимание, когда в 2015 Романенко стал скандальным советником Романа Насирова которому Глава ДФС полностью отдал курировать таможню, Мирошниченко резко стал заместителем начальника Львовской таможни и двигался по карьере под его крышей.

Он его человек и входит в команду «рабочих людей»

Но поставить Мирошниченко в Одессу не удалось, для этого пришлось бы с первых дней идти в конфликт с ОП, тестем Пудрика и Министром Марченко, поэтому Мирошниченко поставили заместителем начальника Киевской таможни Сергея Сличко с прицелом на перевод в Одессу после зашквара или подставы Пудрика.

А зашкваривать Пудрика уже взялся Глава фракции Слуги народа в Парламенте Давид Арахамия.

В Телеграм канале «Темный рыцарь» появилась информация о том, что Арахамия сильно сблизился с и.о. начальника Черноморской таможни Александром Шуцким.

Мол Шуцкий уже финансирует с «кэша» Черноморской таможни организацию выборов Арахамией в Николаевской области и с помощью Арахамии хочет занять пост более вкусной таможни.

Сам Арахамия эту информацию мне опроверг, подтвердив только то, что таки поднимал вопрос скандального назначения Пудрика на самом верху.

По слухам внутри таможни Шуцкий действительно хочет сменить Пудрика в Одессе и готов выдать на-гора любой нужный покровителям результат.

Но ахилесовой пятой Шуцкого в любом карьерном рывке является щекотливая история Николаевского глиноземного завода.

Весной этого года вокруг него был грандиозный скандал когда Шуцкий через свою таможню заблокировал его работу.

Завод тогда обвинял Шуцкого в превышении полномочий и нарушении законов.

Шуцкий же обвинял завод в сокрытии от таможни информации о продуктах переработки.

История очень мутная и закончилась какими-то кулуарными договоренностями которые могут сильно навредить репутации Шуцкого.

В любом случае никто из трех обозначенных претендентов на пост начальника Одесской таможни не имеют отношения к борьбе со схемами, очистке таможни от кланов и идеи наполнения бюджета страны.

Все они идут за одним, за сбором и контролем кассы.

Я бы вышвырнул всех троих.

Как и нового Главу таможни Андрея Павловского который по молчаливому согласию Министра финансов Сергея Марченко выполняет техническую функцию построения нового офиса контрабанды.

Но об этом после праздников.