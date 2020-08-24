В оккупированном Луганске, Крыму и Москве запестрели флаги Украины

Во временно оккупированных городах Донбасса неизвестные вывесили в День Независимости украинские флаги. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Украинская символика появилась на въезде в оккупированный Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 года после декомунизации).

Соответствующие фото прислали журналистам местные жители. На снимках видно, что флаги вывесили на стелах с названием городов, контролируемых пророссийскими боевиками.

Также журналисты получили фото от жительницы Керчи, которая завернулась в украинский флаг на фоне моря в аннексированном Крыму.

Помимо этого, флаг Украины запестрил на московской кольцевой дороге в России.