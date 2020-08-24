Ким Чен Ын передал большинство полномочий своей сестре. СМИ пишут, что он в коме

Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников, а свою свою сестру Ким Ин Чжон назначил ответственной за политику Пхеньяна в работе с США и Южной Кореей.

Таким образом, северокорейский лидер теперь “руководит только общими делами государства”. Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, – передают Вести.

В частности, двое чиновников, имена которых разведчики не сообщили, теперь отвечают за управление экономикой, еще двое – частично курируют вопросы обороны. Такое решение Ким Чен Ын принял, чтобы снизить “частично снять с себя ответственность в случае провала политических решений”, а также избавиться от постоянного стресса.

“Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но ее часть постепенно передается”, – заявили разведчики Южной Кореи. Свой доклад они сделали во время закрытого с парламентариями Южной Кореи, передает ВВС и тут же добавляет, что ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи уже давала сведения, которые оказывались ложными. Издание очень скептически оценивает доклад южнокорейских шпионов, отмечая, что формулировки в виде “снятия с себя отвественности” и “избавление от стресса” неинформативны в устах шпионов.

На фоне новостей о передаче власти, бывший дипломат Южной Кореи Чан Сон Мин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коме. Он отметил, что несмотря на состояние, жизнь Кима не закончилась.

Полная структура преемственности власти еще не сформирована, поэтому Ким Ё Чжон выдвигается на первый план. Вакуум не может существовать в течение длительного периода, – сказал Чан Сон Мин южнокорейским СМИ.

Тем не менее, эксперты подвергают сомнению заявление экс-дипломата. Это не первый случай, когда длительное отсутствие Ким Чем Ына подпитывало слухи о его состоянии.