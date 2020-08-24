«Думал, что умру с ними»: хирург рассказал о самой кровавой ночи протестов в Беларуси

Хирург, завотделением Брестской городской больницы СМП Алексей Шпока (Беларусь) рассказал про свое дежурство 10 августа.

Об этом сообщает Tut.by.

По его словам, то ночное дежурство он запомнит на всю жизнь.

«В тот день в городе были протесты и стычки с милицией и ОМОНом. В 22:00 в больницу начали привозить пострадавших. Одного за одним, без перерыва. Я зашел в операционную в 22.00, а вышел в 6:00. Думал, умру вместе с ними», — рассказал Алексей.

По его словам, в ту ночь больница напоминала военно-полевой госпиталь, где приходилось применять принцип медицины катастроф, то есть медицинскую сортировку — необходимо было оказать медицинскую помощь наибольшему количеству пострадавших в максимально короткий срок.

«Это сильно отличается от того, с чем обычно сталкивается гражданская медицина. Больные сортировались на тех, кого незамедлительно нужно было оперировать, менее тяжелых и тех, кто мог ждать. Сортировать раненых помогал главврач больницы, который приехал на помощь ночью. Кого-то привозила скорая помощь, кто-то добирался самостоятельно — пешком или на такси. За сутки в больницу за помощью обратились около 100 человек, 29 из них были госпитализированы в нашу больницу», — делится Алексей.

«12 человек поступили в первое хирургическое отделение, большинство из них — с огнестрельными ранениями. Всех опрашивать я не успевал, но понял, что везли в основном с МОПРа. Из СИЗО и ИВС я ни одного пациента не принял. Людей было очень много, с разными травмами: огнестрелы, избитые, в травматическом шоке. Представьте, привозят синего человека практически без сознания. К нам привезли такого парня — пулевых ранений у него не было, но он был избит с головы до ног — просто весь синий», — рассказывает врач.

По его рассказам, у раненых извлекали 2 вида пуль — пластмассовые и резиновые. Характер повреждений и просто «вырванные» куски плоти размером с кулак говорили врачам о том, что выстрелы были произведены в упор.

«В человека попали, он падает — и потом получает еще один «контрольный» выстрел. Я опытный хирург, видел за 17 лет многое в своей практике, проводил много часов подряд, стоя на ногах за операционным столом, но в тот момент тяжело было не от нагрузки. Тяжело было от осознания того, что эти ранения молодые ребята получили в мирное время в своей родной стране и родном городе. В ту ночь в нашей больнице были развернуты все операционные. Оперировали на всех этажах, под взрывы за окнами и гул сирен», — рассказывает Алексей.

Кроме этого, по словам врача, госпитализированные, у которых взяли на пробы кровь в его отделении, не было алкоголя в крови. Возраст пострадавших — от 17 до 52 лет.

Раненый во время акции протеста 10 августа в БрестеФото: Tut.by