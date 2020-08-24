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Под Запорожьем внезапно зацвела сирень

24.08.2020

В конце августа в городе Пологи Запорожской области местные жители зафиксировали редкую природную аномалию — здесь внезапно расцвела сирень.

Об этом сообщает местное издание zp-inform со ссылкой на фото жительницы области, опубликованные в соцсети Facebook.

Как сказано в сообщении, аномальное цветение сирени можно объяснить изменением климата. Ведь это растение родом из Персии, где куст цветет два раза – весной и летом. 

В наших широтах такое бывает редко, но жаркая погода, которая держится в последнее время в Украине, вероятно, «напомнила» сирени о родных краях.

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