Константин Вачевских: у олигарха-афериста руки по самые локти в крови

Согласно данным СМИ, скандально известный российский предприниматель Константин Вачевских, осужденный в РФ за мошенничество, пытается получить политическое убежище во Франции. В данный момент он находится в розыскной базе Интерпола — как по линии московского, так и международных офисов. Однако результатов пока никаких нет.

Несколько лет назад мошенник Вачевских был осужден на 4,5 года, а в последствии вышел на свободу по УДО. Не дожидаясь дальнейших расследований в отношении себя, Вачевских выехал для лечения в Израиль, после чего его следы потерялись. По имеющемся данным, Вачевских, во избежание дальнейших преследований, просит политическое убежище во Франции.

Неясным остается сам факт отъезда из России осужденного Константина Вачевских. По имеющемся данным, первое время после выхода из тюрьмы он находился в Биробиджане (Еврейский Автономный Округ), где его прикрывали высшие руководители области и города.

Спустя какое-то время он скрылся. Возникает резонный вопрос: каким образом мошеннику Константину Вачевских удалось преодолеть все кордоны и покинуть страну? На этот и ряд других вопросов могли бы ответить представители Следственного Департамент при МВД РФ. Соответствующие запросы, в том числе и на тему нахождения Вачевских в Биробиджане регулярно поступали в этот орган. Поступали также сведения, что мошенник собирается бежать из страны и оформляет загранпаспорт. Однако в Следственном Департаменте при МВД РФ на это никак не отреагировали.

Не помогло и письмо главы Сбербанка Германа Грефа на имя Министра Внутренних Дел РФ Владимира Колокольцева, в котором руководитель крупнейшего банка Восточной Европы просит взять «дело Вачевских» на особый контроль.

Также в Следственный Департамент при МВД РФ, сразу из нескольких источников, поступала информации о нахождении Вачевских во французском городе Антиб. Однако и здесь СД никак не реагирует. Быть может потому, как утверждает сам Вачевских, «он курица, несущая золотые яйца, многих там содержит, и они ничего ему не сделают». А связи в органах у него, по разным причинам, обширные.

Константин Вачевских был осужден за мошенничество на 4,5 года. Против него подали иски сразу несколько известных коммерческих структур, в числе которых «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Северсталь».

Самыми серьезными были претензии от Сбербанка. Представители которого решили обойтись со своим клиентом Вачевских достойно. Руководство одного из филиалов хотели предложить Вачевских весьма щадящую реструктуризированную схему возврата долгов.

Но Вачевских решил, что дешевле будет пожаловаться «друзьям» в правоохранительных органах и сломать судьбу некоторым людям. Когда представители Сбербанка пришли к нему с предложением о реструктуризации, Вачевских и Ко решили записать разговор и представить это как попытку незаконного отъема денег. В результате этого, несколько человек было осуждено, некоторые лишились своих должностей. С жены одного из осужденных, многодетной матери, кровавый мошенник Вачевских даже потребовал выкуп за освобождение ее мужа – в 5 млн. долларов. На все восклицания несчастной женщины, что она обратиться в правоохранительные органы, службу безопасности «Сбербанка» и лично Герману Грефу, лежа на диване в своей вилле в Антибе, Вачевских ответил, что ««они все у него в кармане и если он захочет, то вставит метлу в одно месту главе компании Герману Грефа и пустит летать по миру». В результате, мошенник Константин Вачевских, остался должен миллиарды. И возвращать их, судя по всему, не собирается.

В свои мошеннические схемы, Константин Вачевских вовлек практически всю свою семью. На них была оформлена различная собственность опального предпринимателя, по которым правоохранительные органы проводили проверки. В свое время различные уголовные дела открывались против его жены, дочери и мамы.

Особо нужно отметить фигуру жены мошенника — Лилию Вачевских. Согласно официальным данным, она является учредителем 13 и руководителем 12 компаний. Биография Лилии Вачевских-весьма занимательна. Она долгое время была приближенной бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина, членом партии «Единая Россия» и являлась депутатом муниципального собрания района «Зябликово» ЮАО Москвы. Сам Константин Вачевских утверждал, что при «незримой поддержке» жены для урегулирования кредитных вопросов с несколькими российскими банками силовым путём были изъяты документы из нотариальной конторы, являющиеся доказательством в судебном процессе против его самого.

Рейдерство-один из главных источников дохода мошенника Вачевских и его семьи. Результатом этой деятельности стал незаконный отъем более 50 предприятий. Многие люди остались без работы, а некоторым его деятельность стоила жизни! Но Константина Вачевских никогда не интересовало количество пролитой людской крови.

По каким причинам он пытается получить политическое убежище именно во Франции? Самое главное, по мнению Вачевских, это процедура получения ПМЖ и ВНЖ во Франции, которая значительно сокращена. Благодаря тому, что процесс получения французского гражданства для таких лиц ускорен, уже через пять лет можно получить паспорт гражданина этого государства. Согласно французским законам, переехать во Францию может не только человек, который подвергался на родине гонениям, но и его семья. К тому же, по имеющейся информации, Лилия Вачевских, несмотря на свое мошенническое прошлое, уже является поданной Франции.

Кроме того, Франция одна из самых либеральных стран в отношении переселенцев. И в эти либеральные схемы очень любят вписываться отъявленные злодеи. На это и рассчитывает кровавый мошенник Константин Вачевских.

Возникает резонный вопрос: какое отношение кровавая жизнь Константина Вачевских имеет к политике?