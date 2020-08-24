У рожевій мінісукні: Леся Нікітюк похизувалася довгими стрункими ніжками

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує ділитися з світлинами зі зйомок нового проєкту Le Маршрутка. Знаменитість показала бездоганний літній образ, який вигідно підкреслив її спокусливі ніжки.

Блогерка оприлюднила звабливу світлину на особистому інстаграм-акаунті. Така публікація неабияк потішила три з половиною мільйони її фоловерів, які активно коментують допис.

Леся зображена на тлі дров. Вона позувала на сині, що було накрите пледом. Поруч із телеведучою бачимо солом’яну корзину, у якій є надзвичайно красиві польові квіти. Проте увагу привертає не лише колоритна локація зйомки, а й відвертий образ Нікітюк.

Знаменитість одягнула яскраво-рожеву мінісукню, яка повністю оголила її довгі стрункі ноги і ледь прикрила апетитні сідниці. Також зірка зробила акцент на пікантному декольте. Поєднала таке еротичне вбрання із чорними кросівками. Волосся телеведуча вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах. Вуха Лесі прикрашали мінімалістичні сережки.

Неможливо відірвати погляд від її глибоких блакитних очей. Нікітюк звабливо дивиться в камеру, демонструючи свою сексуальність.

: lifestyle.24tv.ua

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