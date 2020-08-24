Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости Украины

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не знает, поздравит ли президент России Владимир Путин своего коллегу Владимира Зеленского с Днём независимости Украины.

Во время беседы с журналистами представитель Кремля отметил, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников, – передаёт ТАСС.

«В последние годы у нас не было обмена (поздравлениями, — прим. Ред.) по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне не известно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины», — сказал Песков.