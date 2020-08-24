Возле вагона Сердючки ему комфортнее: Порошенко пообещал заставить Зеленского провести военный парад

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко раскритиковал президента Владимира Зеленского за отказ проводить военный парад в честь Дня Независимости Украины.

Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому что сильные мы не только броней, но и духом победы», — написал он.

Вместе с тем пятый президент Украины призвал Владимира Зеленского «перестать бояться армию» и не уклоняться от выполнения обязанностей верховного главнокомандующего. Он также подчеркнул, что в 2021 году в день тридцатилетия независимости Украины должен быть проведен масштабный военный парад с привлечением авиации.

«Если власть не устроит военный парад — мы придумаем, как ее заставить. Как говорят в армии: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим», — предупредил Порошенко.