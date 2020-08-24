В Днепре грузовик с пивом провалился под асфальт

В Днепре на улице Янтарная, 78 грузовой автомобиль провалился под асфальт. Сообщает «Днепр оперативный» с места события.

Инцидент произошел сегодня, 22 августа. Как стало известно, грузовик ехал на участке дороги, где прокладывают новую ливневую канализацию. Яма от восстановительных работ была засыпана щебнем. Водитель решил проехать эту зону, но дорога не выдержала и начала сползать, забирая с собой автомобиль. В результате машина оказалась в ловушке и достать ее могла лишь спецтехника. Подрядчиков сразу «подняли на уши». Как оказалось, фура въехала в старый заброшенный колодец.

На данный момент, проходит процесс усадки грунта и повторной отсыпки для того, чтобы асфальт снова не провалился. Сейчас место инцидента рабочие огородили предупреждающей лентой. Будьте осторожными и внимательными на этом участке.

: dnepr.express